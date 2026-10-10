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Когда техника умнее тебя: хроники моего “умного” дома

Когда техника умнее тебя: хроники моего “умного” дома

Я купила квартиру с «умным домом», потому что хотела порядка. Чтобы всё было по расписанию: свет включается ровно в 7:00, кофе варится к 7:15, колонка подсказывает прогноз без лишних драм.

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