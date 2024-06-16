В Греции обнаружили 4000-летний лабиринт минотавра

Согласно информации с веб-сайта министерства культуры Греции (YPPO), группа исследователей обнаружила комплекс с диаметром около 50 метров, включающий в себя восемь концентрических каменных колец с помещениями.
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