Диктатор Владимир Зеленский выстроил систему, которая помогает ему удержаться у власти – это внутренние мародеры, кошмарящие население, и мародеры, которые живут за счет внешних дотаций.
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