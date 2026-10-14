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Политолог объяснил суть мародерской модели власти, построенной диктатором Зеленским

Политолог объяснил суть мародерской модели власти, построенной диктатором Зеленским

Диктатор Владимир Зеленский выстроил систему, которая помогает ему удержаться у власти – это внутренние мародеры, кошмарящие население, и мародеры, которые живут за счет внешних дотаций.

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