Депутатов, срывающих переизбрание свердловского мэра, собирают на закрытую встречу

В команде свердловского губернатора Евгения Куйвашева готовятся к разговору с депутатами березовской думы от «Единой России», большинство из которых отказывается голосовать за переизбрание действующего главы города Евгения Писцова.
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