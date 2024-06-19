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«Почта России» обжалует штраф за нарушение договора о ремонте отделений

«Почта России» обжалует штраф за нарушение договора о ремонте отделений

«Почта России» обжалует штраф, который был вынесен судом за задержки в ремонте отделений. Компания также не согласилась с претензиями, которые предъявила ей Счётная плата.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Недавно побывала, где обычно бывают только работники почты. Ужас, ободранные стены, порванный линолеум.
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16 час.
Ингерман Ланская
почта  - это атавизм совдепии, причём очень дорогой атавизм... эта кондора никогда не приносила прибыль... в совдепии она была в составе мин.связи..... и  почта ,как и телеграф, были дотационными... телеграф закрыли, давно пора было и почту закрыть... в России есть большое количество  контор по доставке, которые быстрее , качественнее и дешевле доставляют грузы - от пачки сигарет до пром.оборудования...
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15 час.

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