«Почта России» обжалует штраф, который был вынесен судом за задержки в ремонте отделений. Компания также не согласилась с претензиями, которые предъявила ей Счётная плата.
«Почта России» обжалует штраф за нарушение договора о ремонте отделений
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Недавно побывала, где обычно бывают только работники почты. Ужас, ободранные стены, порванный линолеум.
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16 час.
Ингерман Ланская
почта - это атавизм совдепии, причём очень дорогой атавизм... эта кондора никогда не приносила прибыль... в совдепии она была в составе мин.связи..... и почта ,как и телеграф, были дотационными... телеграф закрыли, давно пора было и почту закрыть... в России есть большое количество контор по доставке, которые быстрее , качественнее и дешевле доставляют грузы - от пачки сигарет до пром.оборудования...
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15 час.
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