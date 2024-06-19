«Почта России» обжалует штраф за нарушение договора о ремонте отделений

Ингерман Ланская

почта - это атавизм совдепии, причём очень дорогой атавизм... эта кондора никогда не приносила прибыль... в совдепии она была в составе мин.связи..... и почта ,как и телеграф, были дотационными... телеграф закрыли, давно пора было и почту закрыть... в России есть большое количество контор по доставке, которые быстрее , качественнее и дешевле доставляют грузы - от пачки сигарет до пром.оборудования...