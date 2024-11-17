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Квартира, дом, дача

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Индийская пищевая моль: Страх домохозяйки. Как спасти свой дом при первых признаках заражения?

Индийская пищевая моль: Страх домохозяйки. Как спасти свой дом при первых признаках заражения?

Знаете эти хорроры, когда страшным маньяком оказывается обычный скучный дядька? Вот вам его своеобразная интерпретация от Книги животных! Наш сегодняшний герой — мирная славная бабочка, никого не трогает, ничего не ест.

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Patria
Личинки воской моли - отличное лекарство
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