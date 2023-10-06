В Кремле наградили победителей профессиональных конкурсов в сфере образования

В Государственном Кремлевском дворце прошли праздничный концерт, приуроченный к Международному дню учителя, и торжественная церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства в системе образования.
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