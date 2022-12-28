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Сорокин отбил 20 бросков «Питтсбурга» из 21. У него 12 побед в сезоне при 12 поражениях

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 бросков из 21 в матче чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:1).

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