Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Дмитрий Gold
    Зачем ему руководство нищей страной, долги отдавать  непомерные,  беги зеля🤔Зе готовится бежать?
  • epobedimski
    Что же вы врете все время? Желаемое за действительность принимаете! Приезжайте и посмотрите кто побеждает!Уползти бы из нор...
  • Юрий Золотарев
    Слышь, Бобик! А ведь ПУЛЯ летит быстрее любого твоего "бега"!Зе готовится бежать?

Новый мирный план НАТО или "Так и быть, мы оставим вам то, что уже ваше!"

Новый мирный план НАТО или "Так и быть, мы оставим вам то, что уже ваше!"

Натовские мегамозги, явно не без помощи западных суперкомпьютеров, продолжают генерировать воистину гениальные планы, как им объехать на кривой козе Россию, чтобы наша победа сами знаете где не только не обернулась сокрушительным поражением Запада, но и позволила ему сохранить как лицо, так и территорию ненастоящего государства для дальнейших козней против нас.

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