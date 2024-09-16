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Спецназ Росгвардии прочесывает леса в приграничных районах Курской области

Спецназ Росгвардии прочесывает леса в приграничных районах Курской области

Активно выбивают врага из курского приграничья. Лесные массивы прочесывают отряды Росгвардии. Бойцы обследуют километр за километром, чтобы не допустить проникновение украинских диверсионных групп на территорию области.

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