Во Владимирской области дознавателем возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан

Участковыми уполномоченными полиции Отделения МВД России по Киржачскому району совместно с сотрудниками миграционного подразделения полиции выявлены факты нарушения миграционного законодательства жителем районного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии