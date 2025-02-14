Милонов возмутился скидками на «срамные товары» на День святого Валентина

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Скидки на «срамные товары» и стимулирующие таблетки стали символом Дня святого Валентина. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.