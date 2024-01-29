В Поморье объявили набор в школу кинопедагога

Проект «Школа кинопедагога» является продолжением образовательной программы международного кинофестиваля Arctic open«Школа педагога» предназначена для специалистов культуры, педагогов, молодежных лидеров, работающих в детьми и подростками в районах и округах Архангельской области.
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