Сегодня Россия закрыла небо, возможны пуски баллистических ракет, «Герани» выбивают цели на юге и в Причерноморье, удары по Украине на сегодня, 10 декабря Юлия СоколоваСегодня, 10 декабря Россия предупредила о возможном пуске баллистических ракет.
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