Госдеп США: Америка защитит Азербайджан от «иранской угрозы»

Америка защитит Азербайджан от «иранской угрозы». Речь идет об обвинении Тегерана в адрес азербайджанского гражданина в организации масштабного теракта в Ширазе.
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