«Жених на выданье, кому-то повезёт»: Александр Малинин об отмене свадьбы младшего сына

Александр Малинин не скрывает, что готовился к двойной свадьбе своих детей. Его дочь, которая живёт в Лондоне, уже получила заветное предложение руки и сердца, поэтому сейчас полностью погрузилось в подготовку к торжеству.
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