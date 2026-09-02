Зонтик для двоих: трогательный рассказ о любви и уюте

Что делать, когда небо решает проверить вас на прочность, а в руках только размокающий томик Цветаевой? В этот хмурый октябрьский вечер судьба приготовила для Марины неожиданное спасение в виде большого чёрного зонта — возможно, это был тот самый шанс почувствовать, как один зонтик для двоих способен укрыть от любой непогоды.
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