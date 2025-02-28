О сбоях ТВ-сигнала 5 марта предупредили жителей Новосибирской области

Тренировка готовности системы оповещения назначена на 5 марта. В период с 10 часов 40 минут до 10 часов 50 минут по местному времени состоится запуск оконечных средств оповещения и прерывание вещательных программ телерадиоканалов и станций.
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