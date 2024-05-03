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Кубок чемпионов по регби. 1/2 финала. «Лейнстер» сыграет с «Нортгемптоном», «Стад Тулузен» против «Арлекинов»

Кубок чемпионов по регби 1/2 финала 4 мая Лейнстер (Ирландия) – Нортгемптон (Англия) – 19.30   5 мая Стад Тулузен (Франция) – Арлекины (Англия) – 17.

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