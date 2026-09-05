В районе Запорожской АЭС начало действовать соглашение о прекращении огня – МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о вступлении в силу соглашения о локальном прекращении огня, необходимого для работ по восстановлению электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).