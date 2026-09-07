Комиссия ГД направила в ГП РФ материалы о медиапроектах по дискредитации выборов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России в августе зафиксировала запуск со стороны Запада медиапроектов для вмешательства в выборы, материалы направлены в Генпрокуратуру РФ.
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