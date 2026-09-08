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Zero Hedge

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Ukraine's 'Mood Swing' Against Zelensky: Widespread Fraud, Wartime Protests, Unpopular Dismissals

Ukraine's 'Mood Swing' Against Zelensky: Widespread Fraud, Wartime Protests, Unpopular Dismissals

Ukraine's 'Mood Swing' Against Zelensky: Widespread Fraud, Wartime Protests, Unpopular Dismissals The mainstream media is turning on Ukrainian President Volodymyr Zelensky, and more and more of his population may be doing the same, at a moment of multiple high level corruption cases running straight through the presidential office.

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