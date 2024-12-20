Россия продолжит раскрывать деятельность американских биолабораторий на Украине, несмотря на гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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