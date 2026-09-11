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Алупка предлагает проголосовать за лучшую работу симпозиума скульпторов

Алупка предлагает проголосовать за лучшую работу симпозиума скульпторов

Жителей и гостей Алупки приглашают познакомиться с произведениями, созданными в ходе первого симпозиума по скульптуре, и принять участие в народном голосовании за лучшую работу.

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