Байден обсудил с Нетаньяху возможности военной поддержки для защиты Иерусалима

Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможности «оборонительных военных развертываний» Вашингтона в рамках военной помощи еврейского государства.
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