Пора готовить деньги: Indiana Jones and The Great Circle выйдет на PlayStation 5 раньше Forza Horizon 5 — инсайдерPS5-версия Indiana Jones and The Great Circle выйдет уже 17 апреля — за две недели до премьеры Forza Horizon 5.
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