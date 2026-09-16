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Пятый канал

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Уходит бабье лето: москвичей ждет последний аномально теплый четверг осени

Уходит бабье лето: москвичей ждет последний аномально теплый четверг осени

На этой неделе в столичном регионе воздух прогреется до +20 °С. Уже 16 сентября температура в Москве составила около +20 — это на 3–4 градуса теплее климатической нормы.

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