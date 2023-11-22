В среду еще 82 гражданина России и члена их семей пересекли КПП "Рафах"

В связи с конфликтом в секторе Газа, была организована эвакуация граждан РФ и их семей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, вечером 22 ноября 82 человека успешно пересекли КПП "Рафах" и выдвинулись в Каир, где им будет предоставлена медицинская и психологическая помощь.
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