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Понкрашов о Media Basket: «Это топ-уровень. Свет, болельщики – все очень круто. ВТБ точно сзади – проигрывают по прокачке, по ажиотажу»

– Ты в первый раз выходишь на паркет – какие у тебя впечатления от медийного баскетбола? – Я кайфанул от арены, от организации.

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