Артель “Финки и сало”

Убогие они там, в Америке. Даже про русский акцент - у наших слизали))) Была такая хорошая советская традиция - дублировать все англоязычные фильмы с прищепкой на носу...

Людмила Лиханова

63% это явно или недоумки или просто ципсятина накрутила. Шока нет. Есть уверенность что это обычная ситуация во время войны и не такое переживали наши отцы и деды и что? А ничего! РОССИЯ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ...а сколько уже всяких империй и других образований сгинуло?!