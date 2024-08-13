ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    63% это явно или недоумки или просто ципсятина накрутила. Шока нет. Есть уверенность что это обычная ситуация во врем...Артель “Финки и с...
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    Правильно, у нас именно классический империализм. Публичная власть - ширма, прикрывающая власть реальную. Примеров эт...Когда  уже  мы   ...
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    Автор, мы сами справимся, особенно когда тебя призовут в ВС.ПОРА

Артель “Финки и сало”

Артель “Финки и сало”

Артель “Финки и сало” Ольга Туханина написала у себя в телеге три часа назад чудесное о том, как работает артель “Финки и сало” (военкуры и ЦИПСО) на бригадном подряде.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Вопрос зачем мы это позволили?
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4 час.
Галина Смирнова
Убогие они там, в Америке. Даже про русский акцент - у наших слизали))) Была такая хорошая советская традиция - дублировать все англоязычные фильмы с прищепкой на носу...
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4 час.
Людмила Лиханова
63% это явно или недоумки или просто ципсятина накрутила. Шока нет. Есть уверенность что это обычная ситуация во время войны и не такое переживали наши отцы и деды и что? А ничего! РОССИЯ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ...а сколько уже всяких империй и других образований сгинуло?!
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1 час.

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