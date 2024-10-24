Компания Apple намерена увеличить инвестиции в Китай

Тим Кук (Tim Cook), генеральный директор Apple Inc, заявил, что компания продолжит увеличивать инвестиции в Китай и вносить свой вклад в промышленные и производственные цепочки, встретившись в среду с главным регулятором промышленности Китая.
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