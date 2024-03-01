Два человека попали в больницу после ДТП с двумя грузовиками Isuzu под Тулой

Вчера рано утром, 29 февраля, на трассе М-2 "Крым" в Заокском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов Isuzu, из-за чего два человека оказались на больничной койке, сообщает пресс-служба тульской Госавтоинспекции.
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