Биолог Наполов предупредил о рисках употребления ранних арбузов

Биолог Виталий Наполов, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, рассказал RT о потенциальной опасности употребления арбузов, которые уже появились в продаже, хотя сезон для них еще не наступил.
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