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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Видаль показал 2 пальца фанатам Парагвая, намекая на число побед Чили на Кубке Америки. Парагвай также дважды брал трофей и выиграл этот матч

Видаль показал 2 пальца фанатам Парагвая, намекая на число побед Чили на Кубке Америки. Парагвай также дважды брал трофей и выиграл этот матч

Встреча отборочного турнира на чемпионат мира-2026 проходила в Парагвае. На 71-й минуте при счете 0:1 экс-игрока «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» заменили.

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