Путин обсудит развитие Крыма и Севастополя на совещании на следующей неделе

На следующей неделе президент Владимир Путин проведет совещание о развитии Крыма и Севастополя. Также запланированы международные контакты и урок "Победа", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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