Эндокринолог: после финиша в марафоне нужно ходить 10 — 15 минут

Врач-эндокринолог Полина Фукаляк предупредила, что после марафона нельзя резко останавливаться. Первые 10 — 15 минут после финиша лучше спокойно ходить, поскольку внезапное прекращение движения может ухудшить самочувствие.
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