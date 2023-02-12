Книга животных

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    Ты можешь смотреть, как умирает животное? Ты не человек- ты подонок!!!Иногда желание ба...
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Пелоровис олдувайский: Древние быки с чудовищными рогами. Брутальный гигант доисторической Африки

Пелоровис олдувайский: Древние быки с чудовищными рогами. Брутальный гигант доисторической Африки

Обидно, когда тебя называют «чудовищной овцой». Вдвойне обиднее, когда такое имя дают тебе не гопники со двора, а высоколобые учёные.

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