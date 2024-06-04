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Россиянин и белорус в топ-3 проспектов драфта НХЛ-2024 по версии The Athletic

Россиянин и белорус в топ-3 проспектов драфта НХЛ-2024 по версии The Athletic

Иван Демидов попал на второе место рейтинга проспектов драфта НХЛ 2024 года. Авторитетное издание The Athletic составило рейтинг наиболее перспективных игроков, которые выставят свои кандидатуры на драфт НХЛ нынешнего года.

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