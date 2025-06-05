Скандинавские страны и Канада выделят Киеву $490 млн на вооружение

Несколько стран, среди которых Дания, Норвегия, Швеция, Канада и Исландия, готовятся к выделению Киеву 3,2 млрд крон ($490 млн) для приобретения вооружения у украинских военно-промышленных комплексов в соответствии с «Датской моделью».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии