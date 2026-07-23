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Царьград

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IMAS сообщил: 60% молдаван против вступления в НАТО

IMAS сообщил: 60% молдаван против вступления в НАТО

Согласно опросу IMAS с 10 по 20 июля, 60% молдаван против вступления страны в НАТО. Президент Майя Санду продолжает активное военное сотрудничество с США, Великобританией, Германией и Румынией, несмотря на нейтральный статус Молдавии.

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