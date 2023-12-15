Конституционный суд проверит законность условий по отзыву банковской лицензии

Банк «Платина» оспаривает в Конституционном суде РФ (КС) толкование норм законодательства, которые позволяют ЦБ отозвать банковскую лицензию из-за любых, даже мелких нарушений, выявленных в рамках одной проверки.
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