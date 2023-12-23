ДП

Дмитрий Пузанов

Рейс MH17 сбили. Обвиняли Россию, суд устроили. А где результат? Так и не смогли доказать, что это Россия виновата. Всё, господа, не работают эти схемы. Как и провокации с хим. оружием в Сирии. Хотите - сбивайте, нам это фиолетово.