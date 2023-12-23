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Зеленский и британские спецслужбы готовятся сбить гражданский самолёт и обвинить в этом Россию

Зеленский и британские спецслужбы готовятся сбить гражданский самолёт и обвинить в этом Россию

  В Киеве уже ждут «инструкторов» Киевский режим при помощи британских спецслужб готовит масштабную провокацию с участием гражданского воздушного судна.

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Комментарии
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ВК
Валерий Корытов
Пусть сбивают.На 50 бойцов будет меньше
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8 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Рейс MH17 сбили. Обвиняли Россию, суд устроили. А где результат? Так и не смогли доказать, что это Россия виновата. Всё, господа, не работают эти схемы. Как и провокации с хим. оружием в Сирии. Хотите - сбивайте, нам это фиолетово.
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7 час.
Ольга Каширина
Мальчик кричал &quot;волки, волки&quot; и ему верили.  Но затем, когда он кричал про то же, ему перестали верить.   А этим  идиотам все  чужие  самолеты покоя не  дают.  Проходили уже.  Что-то с вашей фантазией стало.  Стареете, троглодиты.
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4 час.

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