История «тараканьего» бунта, потрясшего Индию

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Шесть слов, опубликованных в соцсети X в минуту раздражения, превратили 30-летнего выпускника Бостонского университета в «лицо» крупнейшего уличного протеста против правительства премьер-министра Нарендры Моди с момента его прихода к власти в 2014 году.