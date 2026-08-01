ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

История «тараканьего» бунта, потрясшего Индию

История «тараканьего» бунта, потрясшего Индию

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Шесть слов, опубликованных в соцсети X в минуту раздражения, превратили 30-летнего выпускника Бостонского университета в «лицо» крупнейшего уличного протеста против правительства премьер-министра Нарендры Моди с момента его прихода к власти в 2014 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии