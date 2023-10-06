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Фанаты "Боруссии" провели акцию против реформ еврокубков

Фанаты "Боруссии" провели акцию против реформ еврокубков

Фанаты дортмундской "Боруссии" во время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с "Миланом" провели акцию против реформы еврокубковых турниров, развернув баннеры и устроив пиротехническое шоу, передает "Чемпионат".

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