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Царьград

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Продажи автомобилей Sollers в России снизились на 5% в первом квартале 2025 года

Продажи автомобилей Sollers в России снизились на 5% в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года компания "Соллерс" реализовала в России 2,2 тысячи автомобилей, что на 5% меньше, чем годом ранее.

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