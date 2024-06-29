Пермяки празднуют День молодежи на эспланаде. Фото

Жители и гости Перми собрались на эспланаде, чтобы отпраздновать День молодежи. Для них проводятся мероприятия и концерты, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вышел на сцену с поздравлениями, передает корреспондент URA.
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