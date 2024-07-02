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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Владимир Головнев: Новшества в законодательстве благоприятно скажутся на подмосковных фермерах

Владимир Головнев: Новшества в законодательстве благоприятно скажутся на подмосковных фермерах

Фермерам законодательно разрешили размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях, соответствующие изменения внесены в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

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