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Россия нанесла мощнейший удар по украинским газонефтяным объектам и аэродромам ВСУ

Россия нанесла мощнейший удар по украинским газонефтяным объектам и аэродромам ВСУ

Целями стали объект газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу украинского военно-промышленного комплекса, уничтожены аэродромы, склады с беспилотниками и точки их запуска.

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