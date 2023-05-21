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Макрон назвал "вопросом чести для Франции" предоставление самолета Зеленскому

Макрон назвал "вопросом чести для Франции" предоставление самолета Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому самолета для прилета на саммит G7 является вопросом чести для Франции.

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