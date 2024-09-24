ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам

ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по рублевым вкладам, теперь максимальная ставка составит 21%. Она будет доступна при открытии вклада на год — и только для новых клиентов или для уже действующих, если они переведут в банк средства из других кредитных организаций.
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